Украинцев обокрали на 100 тысяч евро на популярном курорте

Во французской Ницце злоумышленник, притворившийся сотрудником отеля, обокрал украинских туристов примерно на 100 тысяч евро. Об этом пишет Nice-Matin со ссылкой на прокурора города Дамьена Мартинелли.

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Гости приехали в отель AC Hotel Nice by Marriott в пятницу, 17 июля. Сразу после регистрации к ним подошёл мужчина около 50 лет в одежде персонала и предложил донести багаж до номера. Воспользовавшись моментом, он подменил ключ-карту от номера на поддельную. Постояльцы ничего не заметили и, судя по всему, отправились ужинать.

Вернувшись около часа ночи, они не сразу смогли попасть в номер. Когда дверь всё же открыли, внутри уже ни вещей, ни ценностей не оказалось. Прокурор оценил ущерб в сумму около ста тысяч евро.

Сейчас ведётся расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.