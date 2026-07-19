Молодой россиянин спас четверых детей из горящей квартиры

В ночь на 19 июля в Тюмени удалось предотвратить трагедию благодаря решительности местного жителя. Около часа ночи в квартире на четвертом этаже дома улице Александра Звягина вспыхнул пожар, когда в квартире находились четверо несовершеннолетних. Об этом пишет 72.RU.

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Первым на помощь бросился сосед — 25-летний Иван К. Как рассказал мужчина изданию, он не спал и услышал с улицы громкий хлопок, похожий на взрыв или ДТП, а затем — нарастающие детские крики.

Поскольку входная дверь в подъезд была закрыта, мужчине пришлось лезть через балкон с улицы. Добравшись до нужной квартиры, он увидел девочку, кричавшую о помощи.

Внутри оказались четверо детей, которые пытались потушить пламя пятилитровой бутылкой воды. Родители в этот момент уехали в аптеку за лекарствами.

Иван вывел всех детей на улицу, убедился, что в помещении больше никого нет, и начал самостоятельную борьбу с огнем.

Он отключил электричество, заливал пламя водой и выкидывал горящие вещи на улицу, чтобы не дать огню перейти на натяжной потолок. К моменту приезда МЧС мужчина уже локализовал возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стал аккумулятор детского электромобиля. Сотрудники пожарной охраны поблагодарили Ивана за своевременные действия.

Сам герой серьезно не пострадал, отделавшись лишь дымовым отравлением.