Силы МЧС локализовали основной очаг возгорания на складе в Электростали

Силы МЧС локализовали основной очаг возгорания на территории складского комплекса в Электростали и приступили к разбору завалов. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению главы городского округа Филиппа Ефанова, на данный момент на складе ведется тушение и проливка оставшихся очагов пожара.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — добавил Ефанов.

Также очистка территории от строительного мусора началась в детском саду на улице Западной — в него попали обломки БПЛА. Воспитанники детсада на время ремонта будут находиться в соседнем здании.

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