На Корсике горят 400 гектаров леса из-за ударов молнии

Лесные пожары в департаменте Верхняя Корсика на севере острова за неделю охватили 400 гектаров леса, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти. Два возгорания возникли в результате ударов молнии в коммунах Альбертачче и Корте и продолжают распространяться в труднодоступных горных районах. К борьбе с огнем привлечены около 170 пожарных и авиация.

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По данным на 19 июля, к тушению подключены два пожарных вертолета и три пожарных самолета. Это позволяет сбрасывать воду на удаленные участки, куда наземные бригады не могут добраться.

Пожары начались неделю назад, но из-за труднодоступной местности и сухой погоды их распространение не удается остановить. Власти пока не называют сроки полной ликвидации огня.

Верхняя Корсика — гористый регион с густой растительностью, где лесные пожары случаются регулярно в летний период. Однако нынешний масштаб возгораний в этом сезоне стал одним из крупнейших.

Местные власти призвали жителей и туристов соблюдать осторожность и избегать походов в леса в зоне бедствия. Информации о пострадавших или разрушенных домах не поступало.

В июле 2025 года на юге Франции в Провансе выгорело более 300 га леса из-за аномальной жары. Кроме того, в июне 2026 года правительство Франции выделило 50 млн евро на усиление противопожарных служб после серии крупных возгораний на средиземноморском побережье.