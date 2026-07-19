Стали известны детали взрыва петарды в руках москвича

Петарда, взорвавшаяся в руках жителя Москвы, была самодельной.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным "Базы", 36-летний Алексей (имя изменено) сам изготовил взрывоопасное устройство, которое сработало вскоре после сборки», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате взрыва возгорание в квартире не произошло. Пострадавший мужчина был госпитализирован с травматическим шоком от раздробленных кистей и закрытого перелома предплечья.