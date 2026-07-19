Туристка погибла, упав с 40-метрового обрыва в Кабардино-Балкарии

Туристка, приехавшая из Свердловской области, погибла возле водопада Султан в Кабардино-Балкарии. Она оступилась и упала в обрыв с высоты около 40 метров, сообщает Управление МЧС по республике.

Инцидент произошел 19 июля. В 14:30 спасателям поступило сообщение о том, что в урочище Джилы-Су Зольского района, возле водопада Султан произошел несчастный случай.

«Туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению женщина получила травмы несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.

На место выдвинулись спасатели МЧС России.

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус один альпинист погиб, другой получил серьезные травмы.