Массовая драка в Германии обернулась нападением на полицию

В городе Линген в Германии в ходе проведения ночной операции по пресечению массового нарушения общественного порядка пострадали шесть сотрудников полиции. Инцидент произошёл в ночь на субботу на рыночной площади, где между двумя крупными группами лиц возник конфликт, переросший в драку.

© Московский Комсомолец

Как сообщает газета Welt, при попытке правоохранительных органов остановить участников, несколько человек из толпы совершили нападение на представителей власти. В результате противоправных действий телесные повреждения получили шесть полицейских в возрасте от 28 до 36 лет. Одна из сотрудниц, женщина-офицер, была сбита с ног ударом ноги и получила травмы, квалифицированные как тяжёлые, в связи с чем доставлена в медицинское учреждение. Остальные пострадавшие отделались лёгкими ранениями.

Оперативными мерами сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в возрасте 18, 21 и 25 лет, у которых были взяты биологические образцы для проведения экспертизы. В отношении двух лиц, не являющихся жителями Лингена, применена временная административная мера в виде запрета на пребывание на территории города.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят анализ записей с камер систем видеонаблюдения, а также устанавливают роль алкогольного опьянения и возможного употребления наркотических средств в произошедшем инциденте. Расследование продолжается, ведётся работа по выявлению всех участников конфликта и полному установлению обстоятельств совершённого правонарушения.