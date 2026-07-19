МЧС: туристка не выжила в результате падения с обрыва в урочище Джилы-Су

Туристка упала в обрыв в урочище Джилы-Су Зольского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в канале в мессенджере "Макс". "В урочище Джилы-Су Зольского района, возле водопада Султан, туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению женщина получила травмы несовместимые с жизнью", - говорится в посте. В МЧС добавили, что после произошедшего были организованы поисковые работы. Информация о произошедшем уточняется. 13 июля в Дагестане в результате падения автомобиля с 10-метрового обрыва пострадали две девочки. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел в Ботлихском районе на 51-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Хунза — Араканская площадка. 29-летний местный житель управлял машиной "ВАЗ 11183". В один момент он съехал на встречную полосу, после чего упал в обрыв высотой 10 метров.