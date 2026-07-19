Стало известно, кто напал на россиянку в отеле в Кахетии

Потасовку в дорогом отеле в Грузии начал 30-летний местный житель, пришедший на свадьбу родного брата, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел накануне в популярном у россиян пятизвездочном отеле Agarani Estate в Кахетии.

Группа молодых россиянок заселилась в номер, решила отметить поездку, открыла бутылки шампанского. Через некоторое время к ним зашли секьюрити, а затем, ближе к вечеру, ворвался 30-летний Георгий Чигладзе.

Мужчина рассказал, что внизу в гостинице проходит свадьба его брата. Он подчеркнул, что россиянки испортили торжество, залили вином и водой гостей и аппаратуру диджея.

После этого дебошир ударил одну из девушек, резко толкнул другую и покинул номер. Первая в настоящее время время находится в больнице.

Родные и близкие Георгия заявили, что их родственник никогда не позволял себе проявлять агрессию в отношении женщин, вел себя примерно. Они подчеркнули, что поведение молодого человека было обусловлено именно действиями туристок.

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Журналисты уточнили, что россиянки все обвинения в свой адрес называют ложью и утверждают, что ничего подобного не делали. По их данным, нападавшему грозит до трех лет колонии, он задержан.