Появились детали инцидента с избиением россиянок в Кахетии

В Грузии мужчина избил группу российских туристок. Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Царьград». Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле Agareni Estate в регионе Кахетия.

Пострадавшие рассказали, что заселились в свой номер, вышли на балкон, открыли шампанское, стали обсуждать поездку и текущие вопросы. Беседа велась на русском языке.

Через некоторое время в их номер явились сотрудники службы безопасности гостиницы, заявили, что туристки якобы помешали свадебному торжеству, проходившему у гостиницы, повредили брызгами шампанского оборудование диджея.

Затем в номер ворвался рассерженный мужчина, начал кричать и ругаться на английском языке, обвинил россиянок в том, что они в чужой стране «говорят по-русски и испортили свадьбу его брату».

Перепалка, по данным портала, быстро переросла в потасовку. Дебошир ударил одну из девушек — Юлию — с такой силой, что она упала на пол, у нее открылось сильное кровотечение.

Медики госпитализировали девушку в больницу, диагностировали у нее перелом носа, оказали необходимую помощь.

Остальные туристки отправились в полицию, написали заявление. Позже стражи порядка заявили, что нападавший задержан.

Отель в Грузии, в котором избили российскую туристку, потребовали закрыть

Правоохранители ведут расследование причин и обстоятельств происшествия.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на историю с избиением туристок — в интернете появилось большое количество гневных публикаций, резких отзывов.

На фоне этого рейтинг отеля Agareni Estate упал до 2,4 балла из 5 за несколько часов, при том, что ранее у заведения был почти максимальный рейтинг и положительные отзывы.