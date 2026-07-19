На Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения

Два альпиниста сорвались с восточной вершины Эльбруса, один погиб, второй получил серьезные травмы, его ищут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие и прокуратуру Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 19 июля, когда группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус.

«Находясь на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы», — заявили следователи.

Сейчас спасательные службы занимаются поисками пострадавшего.

Началась доследственная проверка. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует расследование.