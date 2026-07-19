После крушения парома в Гайане спасли 67 человек

Спасатели обнаружили живыми 67 человек после крушения пассажирского парома у побережья Гайаны. Среди спасённых находятся 15 детей, сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс.

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Судно MV Barima следовало из столицы Гайаны Джорджтауна в Порт-Кайтума. Поздно вечером экипаж передал сигнал бедствия, после чего к поискам подключились государственные службы и частные суда.

По имеющейся информации, паром перевернулся в районе реки Померун. На его борту находились 116 пассажиров и членов экипажа. Причины происшествия пока не установлены.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», — заявил министр общественных работ Гайаны Хуан Эдгилл.

Власти рассчитывают обнаружить новых выживших.

Паром был оснащён 250 спасательными жилетами, двумя жёсткими и шестью надувными плотами. Сведений о подтверждённых погибших на момент последнего сообщения не поступало. Число спасённых может измениться по мере продолжения операции.