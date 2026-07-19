Участниками восхождения на Эльбрус, где погиб человек, были отец и сын

Участники восхождения на гору Эльбрус, во время которого погиб альпинист, являлись отцом и сыном. К выжившему альпинисту направляются спасатели, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Есть информация, что в восхождении участвовали отец и сын, однако пока данных о возрасте и других подробностей нет. Сейчас спасатели поднимаются к месту, где находится выживший альпинист", - сказал собеседник агентства.

Ранее в региональных СК и прокуратуре сообщили, что во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии группы из двух человек один из них погиб, другой пострадал. Находясь на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы, они сорвались со скал.

По данным ГУ МЧС по региону, на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России.