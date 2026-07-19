В Петербурге задержан мужчина за попытку поджога бара

В Московском районе Петербурга полицейские задержали 42-летнего приезжего, который пытался поджечь увеселительное заведение. Инцидент произошёл у бара, расположенного в доме №7 на площади Конституции. Администратор заведения сообщил в полицию, что неизвестный обливает фасад горючей жидкостью и пытается устроить пожар. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.

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По предварительным данным, мужчина, являющийся выходцем из Центральной Азии, сначала поссорился с сотрудниками бара, после чего облил бензином крыльцо и попытался его поджечь. Благодаря оперативным действиям охраны и сотрудников заведения, возгорания удалось избежать. На месте происшествия полицейские изъяли ёмкость с горючей жидкостью.

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