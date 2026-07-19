Паром со 116 пассажирами на борту затонул у берегов Гайаны

Пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у берегов Гайаны, на борту находилось около 116 человек. Об этом сообщил министр общественных работ Гайаны Хуан Эдгхилл.

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"В настоящее время проводится активная поисково-спасательная операция, и мы молимся за их безопасность", - заявил Эдгхилл, его комментарий привело местное издание Demerara Waves.

Он отметил, что с судна спасены восемь человек.

По предварительным данным, судно следовало из Джорджтауна в Порт-Кайтума, вскоре поступил звонок об инциденте с судном. Поисково-спасательная группа смогла обнаружить MV BARIMA после того, как находящиеся на борту зажгли сигнальные ракеты.