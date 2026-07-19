Российский пенсионер завалил молодую девушку маньячными письмами

В Томске разгорелся скандал вокруг 65-летнего пенсионера, который стал причиной беспокойства для 25-летней мастера по эпиляции. Об этом пишет «База».

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По словам девушки, её преследует пожилой охранник бизнес-центра, где она работает. Изначально ухаживания со стороны мужчины, который, как позже выяснилось, имеет криминальное прошлое, были невинными: он дарил шоколадки и писал о своих воспоминаниях.

Однако спустя два месяца поведение пенсионера приобрело угрожающий характер. Россиянин начал делать непристойные намёки и делиться откровениями о том, что он уже 23 года не имел интимной жизни и испытывает сильную тоску по женской ласке.

Его намерения шокировали девушку, а её страх усилился, когда она узнала, что мужчина отсидел 12 лет в тюрьме.

Теперь россиянка вынуждена придумывать сложные способы, чтобы добраться до работы и избежать столкновения с преследователем.

Она также предупреждает клиенток о его попытках выйти на связь с ней через них. Ситуация стала настолько напряженной, что девушку пугает даже мысль о встрече с этим навязчивым пенсионером.

Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил вечер с двумя стриптизершами и лишился полумиллиона рублей.