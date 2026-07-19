В Омской области при пожаре погибли ребенок и его бабушка

Уголовное дело возбуждено после смерти пятилетнего ребенка и его бабушки в пожаре в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователями СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка во время пожара в Москаленском районе Омской области (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что в селе Элита Москаленского района сгорел дом, в котором погибли пятилетний ребенок и его 63-летняя бабушка. Рассматривают две причины возгорания: неисправность электропроводки или неосторожность при обращении с огнем. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Омской области также контролирует установление обстоятельств пожара.