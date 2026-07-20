Массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

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— Служба ветеринарного надзора изъяла пчел, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина гибели пчел (две-три недели). Вопрос с мерами реагирования будет решен по окончании проверки, — заявили там.

При этом ведомство не уточнило точное количество погибших пчел, однако добавило, что в службу ветеринарного надзора региона обратились 22 фермера, передает ТАСС.

Днем ранее Telegram-канал Shot сообщил, о смерти 30 миллионов пчел в Красноярском крае после обработки полей химикатами. Авторы публикации утверждают, что в Большемуртинском районе Красноярского края произошла массовая гибель около 600 пчелосемей.

10 июля жители микрорайона Первомайский в подмосковном Королеве сообщили о массовой гибели рыбы в реке Клязьме. По их словам, погибшую рыбу начали замечать вдоль берега с 7 июля, с тех пор ее количество увеличилось.