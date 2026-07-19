В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ пострадали два человека

В результате ударов беспилотников ВСУ по поселку Майский и селу Беломестное в Белгородской области двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил оперштаб региона в "Максе".

"В Белгородском округе в поселке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. По оценке медиков, состояние тяжелое. <…> В селе Беломестное в результате атаки дрона на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар он отказался", - говорится в сообщении оперштаба региона.