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TVP3: в Польше мужчина напал на подростка и его знакомую за украинский язык

RT на русском

В польском Плоцке мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке.

В Польше мужчина напал на подростка и его знакомую за украинский язык
© РИА Новости

Об этом сообщает телеканал TVP3.

По словам подростка, мужчина начал оскорблять их, заявив, что «в Польше нужно говорить по-польски». Затем он ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.

«Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь говорить на своём языке, мне действительно страшно», — говорит Наталья Мельник, мать подростка.

Начато расследование.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что в Польше за первую половину 2026-го полиция зафиксировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти.

Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек призвал Варшаву полностью прекратить соцвыплаты украинцам.