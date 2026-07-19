В Польше мужчина напал на подростка и его знакомую за украинский язык

В польском Плоцке мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке.

Об этом сообщает телеканал TVP3.

По словам подростка, мужчина начал оскорблять их, заявив, что «в Польше нужно говорить по-польски». Затем он ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.

«Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь говорить на своём языке, мне действительно страшно», — говорит Наталья Мельник, мать подростка.

Начато расследование.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что в Польше за первую половину 2026-го полиция зафиксировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти.

Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек призвал Варшаву полностью прекратить соцвыплаты украинцам.