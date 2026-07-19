Отель в Грузии, в котором избили российскую туристку, потребовали закрыть

Рейтинг грузинского отеля, в котором избили российскую туристку, обрушился до 2,4 из 5 баллов всего за несколько часов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пользователи массово публикуют гневные отзывы, жалуясь на отсутствие безопасности и требуя немедленного закрытия заведения.

Причиной скандала стало нападение на российскую туристку Юлию — ее избили за то, что она разговаривала в своем номере на русском языке.

В комментариях люди выкладывают фотографии предполагаемого нападавшего (местного жителя) и делятся пугающими предупреждениями.

Отель в Грузии заблокировал страницы россиянок после нападения мужчины

Администрация отеля заявила, что их персонал непричастен к инциденту. Однако руководство так и не объяснило, почему контакты пострадавшей оказались заблокированы.

Примечательно, что среди авторов негативных отзывов оказались и жители Грузии. До нападения у гостиницы был безупречный рейтинг около 5 баллов и преимущественно положительные отклики.