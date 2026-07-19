Кемеровчанка потеряла более 1 млн рублей в погоне за лёгким заработком

В Кемерове 34-летняя горожанка стала жертвой финансовой аферы, лишившись более 1 миллиона рублей. Женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который предложил ей дополнительный заработок на бирже.

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Как сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области - Кузбассу, следуя инструкциям собеседника, она установила на телефон специальное приложение, создала брокерский счет и оформила кредиты на крупную сумму. Все полученные деньги потерпевшая перевела по реквизитам, указанным «инвестором».

Когда женщина попыталась вывести заработанные средства, сделать это не удалось, и она поняла, что стала жертвой обмана.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.