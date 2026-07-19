В Кировской области проверят обстоятельства схода вагонов с рельсов

Во время выполнения маневровых работ в Кирове с путей сошли две железнодорожные платформы с контейнерами, пострадавших нет. Начата проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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"По предварительным данным, 19 июля 2026 года в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - сказано в сообщении.

Кировская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в ведомстве.