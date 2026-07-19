Житель Хакасии умер в больнице после падения с самоката

В Абакане мужчина получил тяжелые травмы, катаясь на электросамокате. Врачам не удалось спасти жизнь пациента.

© Российская Газета

Несчастный случай на дороге произошел в столице Хакасии вечером 18 июля, проинформировали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мужчина катался на электрическом самокате мощностью 600 Вт, приравненном к мопедам. После падения с СИМ гражданина доставили в больницу, и врачи оценили состояние пациента как угрожающее жизни.

Сегодня пациент скончался.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.