В Ростове-на-Дону два человека попали в больницу после стрельбы

В Ростове-на-Дону два человека пострадали и попали в больницу после стрельбы у ресторана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в МАХ.

По данным сотрудников полиции, между людьми произошел конфликт, в результате которого один из участников достал пистолет. Предварительно, оружие было травматическим. Причина спора выясняется.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стрельба с пострадавшими произошла в еще одном российском городе. Инцидент произошел на улице Массальского в Сантк-Петербурге.