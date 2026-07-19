В Якутии площадь лесных пожаров достигла 47,4 тыс. га

Специалисты потушили за минувшие сутки в Якутии четыре лесных пожара общей площадью 145 га. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

"За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано четыре лесных пожара общей площадью 145 га. Очаги потушены на территориях Усть-Майского, Кобяйского, Чурапчинского районов", - говорится в сообщении.

По состоянию на начало суток, на территории республики действует 27 лесных пожаров общей площадью около 47,4 тыс. га. К тушению возгораний привлечены 439 человек и 13 единиц техники, 5 воздушных судов - для авиамониторинга и 2 - для переброски сил и средств.

"Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в охраняемой зоне составляет 99,16%", - добавили в оперштабе региона. С 10 июля в лесах Якутии действует режим ЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 340 лесных пожаров на землях лесного фонда общей площадью около 99 тыс. га.