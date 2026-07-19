Экс-президент Банка развития Китая попал под следствие

Бывший президент Банка развития Китая (China Development Bank) Оуян Вэйминь попал под следствие антикоррупционных ведомств. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Оуян Вэйминь, также занимавший пост замсекретаря партийного комитета банка, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР инициировали расследование в отношении экс-банкира.

Как правило, Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет начинают следствие в отношении партийных функционеров и госслужащих по подозрению в коррупции.

В начале июня под следствие попал бывший член исполнительного комитета Банка развития Китая Цзян Чжиган.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв председателя КНР "бить мух и тигров" - выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.