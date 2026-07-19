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Экс-президент Банка развития Китая попал под следствие

ТАССиещё 1

Бывший президент Банка развития Китая (China Development Bank) Оуян Вэйминь попал под следствие антикоррупционных ведомств. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Экс-президент Банка развития Китая попал под следствие
© РИА Новости

Оуян Вэйминь, также занимавший пост замсекретаря партийного комитета банка, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР инициировали расследование в отношении экс-банкира.

Как правило, Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет начинают следствие в отношении партийных функционеров и госслужащих по подозрению в коррупции.

В начале июня под следствие попал бывший член исполнительного комитета Банка развития Китая Цзян Чжиган.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв председателя КНР "бить мух и тигров" - выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.