Сенатор предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами

Мошенники разработали новую схему обмана россиян в аэропортах, предлагая отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

© Газета.Ru

По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний и помогать пассажирам сориентироваться, а затем просить перейти по QR-коду для участия в акции, получения бонусов или скидки в Duty Free. Ссылка чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или "Госуслуги" либо установить приложение.

Как только мошенники получают доступ к аккаунтам, жертве начинают поступать коды подтверждения от банков и других сервисов, предупредил Шейкин. До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предупреждал о новой схеме мошенничества в мессенджерах, связанной с оплатой электроэнергии.

Злоумышленники используют подменные номера с префиксом 916 и отправляют сообщения от имени несуществующего центра расчетов МЭС о начислении штрафа за просрочку платежа с предложением перейти по ссылке для проверки счета.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, который взламывает аккаунт пользователя. После этого жертве начинают звонить мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и склоняют к незаконным действиям.