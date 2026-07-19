Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт арестовали в Майами

В Майами по запросу британских властей арестовали братьев Эндрю и Тристан Тейт, обвиняемых в торговле людьми. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на службу федеральных судебных приставов США и источник, знакомый с вопросом. Братьев Тейт задержали федеральные маршалы США у концертного комплекса James L. Knight Center, где Эндрю должен был проводить турнир по кулачным боям.

© Газета.Ru

Сразу после задержания Королевская прокурорская служба Великобритании объявила о новых обвинениях. Эндрю Тейту вменяют семь эпизодов изнасилования, три — организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, три — причинения телесных повреждений и 19 обвинений, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией.

Тристана Тейта обвиняют в двух изнасилованиях, одном случае сексуализированного насилия и трех эпизодах организации или содействия торговле людьми. Предполагаемые преступления охватывают период с июля 2010 по август 2017 года, число пострадавших по британскому делу выросло до семи.

Ранее братьям уже предъявляли 21 обвинение, включая изнасилования, торговлю людьми, телесные повреждения и контроль проституции ради выгоды. Теперь британская прокуратура намерена добиваться их экстрадиции из США по всей совокупности прежних и новых обвинений. Незадолго до ареста братья Тейт посетили Россию. 2 июня их встретили в Москве караваем и народными танцами, а затем они побывали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Известность им принесли мизогинные высказывания и платные курсы о "мужском превосходстве". В Румынии против них также расследуются дела о торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группы.

Общественница Екатерина Мизулина возмутилась визитом братьев в Россию и заявила, что россиянам "как папуасам предлагают радоваться заморскому чуду".