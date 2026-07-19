В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро

В Киеве обрушился потолок у станции метро «Лукьяновская», после того, как на город началась массированная атака со стороны ВС России. Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ».

На кадрах видно, что на полу лужат обломки потолка, люди спешно покидают станцию.

После обрушения на «Лукьяновской» произошло сильное задымление. Там находились люди, которые планировали переждать ночные удары по городу в метрополитене, использовав его в качестве убежища, стояли палатки.

Ранее украинские паблики сообщили, что в ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По всему городу полыхают пожары, небо заволокло дымом.