В одном из регионов Мексики нашли десять убитых: что известно

Тела десяти погибших обнаружили сразу в трёх муниципалитетах — Морелосе, Пануко и Саин-Альто в штате Сакатекас в Мексике. Об этом проинформировал генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса.

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На распространившихся в сети кадрах видно, как несколько тел повешены на мосту. По данным местных СМИ, среди убитых может находиться предприниматель и экс-мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Чиновник назвал случившееся вопиющим преступлением и потребовал немедленной реакции государства. В каждом из районов уже развёрнуты масштабные операции.

В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы. Власти намерены активизировать следственные действия и координацию между силовыми ведомствами, заверил Рейес Мугерса.