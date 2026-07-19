В море Скоша зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в море Скоша.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 1087 км к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах. Очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение зафиксировали в 22:50 мск. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области недалеко от города Карасука, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.