В море Скоша зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в море Скоша.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 1087 км к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение зафиксировали в 22:50 мск. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области недалеко от города Карасука, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.