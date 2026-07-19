Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 5119 человек

Список погибших при разрушительном ударе стихии продолжает расти, число погибших уже достигло 5 119 человек. Об этом проинформировал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

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По официальной сводке, ранения получили 16 740 человек, а 17 907 лишились крова. До основания разрушено 190 зданий, ещё 856 строений серьёзно повреждены.

Из-под завалов удалось вызволить 6 462 пострадавших. Медицинскую помощь в стационарах получили 38 292 гражданина. Власти развернули 107 временных лагерей и разместили там 21 470 человек. Помощь оказана 128 324 семьям, роздано 10 063 тонны продовольствия.

Трагедия случилась вечером 24 июня. С интервалом в 40 секунд произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в десяти километрах друг от друга в штате Яракуй.