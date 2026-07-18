ВСУ атаковали российскую АЗС

В городе Льгове при ударе дрона ВСУ по заправочной станции местный житель получил осколочные ранения, ему оказывают помощь медики, сообщил и.о. главы региона Александр Хинштейн.

«В городе Льгове из-за удара по заправке ранен местный житель 1971 года рождения. У него слепые осколочные ранения левой ноги. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – написал он в Max-канале.

Хинштейн уточнил, что планируется доставка пострадавшего в Курск. Кроме того, он обратился к согражданам и напомнил, что вражеские атаки продолжаются, необходимо сохранять максимальную бдительность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля две жительницы Рыльского района Курской области получили серьезные травмы ног из-за ударов беспилотников. Дрон ВСУ 16 июля атаковал ехавшую на мопеде девушку в Курской области.

Силы ПВО в течение субботы перехватили 123 украинских БПЛА.