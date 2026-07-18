В Швейцарии молния убила 97 овец в горах

В Швейцарских Альпах в кантоне Вале молния убила 97 черноносых овец. Все животные находились в одном загоне для защиты от более крупных хищников, сообщает газета Kronen Zeitung.

Овцы стояли близко друг к другу на огороженной территории. Когда молния ударила, они не смогли вовремя скрыться. Еще 80 животных выжили.

По словам одного из владельцев, туши животных были вывезены на горно-спасательном вертолете. В последнее время в районе растет популяция волков. Это угрожает их стадам и вынуждает принимать защитные меры.

Похожий инцидент произошел в 2014 году. В то время в горах над Росвальдом (кантон Вале) молния ударила в стадо из 70 черноголовых коз, убив 22 из них.