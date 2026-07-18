Десятки человек отравились на базе отдыха на Ставрополье

В гостиничном комплексе «Золотые пески» возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. За помощью к медицинские учреждения обратились 79 человек, пишет пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что, по состоянию на 16:00 мск 18 июля, к медикам обратились 79 человек, включая 25 детей. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа.

«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — уточнили в Минздраве.

Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой, заметили в прессе-службе. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме.

Ранее сообщалось, что на спортивно-оздоровительной базе отдыха «Бузим» в Сухобузимском районе Красноярского края в августе 2022 года произошла вспышка кишечной инфекции. К медикам обратились 13 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Проверки проводили Следственный комитет РФ и прокуратура.

19 декабря 2024 года на базе отдыха в Чернолучье в Омской области было зафиксировано массовое отравление посетителей. За медицинской помощью обратились взрослые отдыхающие и двое детей.

20 октября 2025 года в Улан-Удэ к врачам с симптомами острой кишечной инфекции обратились 89 человек, включая 49 детей. Медики госпитализировали 55 человек. Проверка выявила нарушения санитарных требований у поставщика готовой продукции.