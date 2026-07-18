Телефонные мошенники выманили у 74-летней москвички свыше 34,5 млн рублей

Злоумышленники, представившись сотрудниками финансовых и силовых структур, убедили пожилую москвичку перевести им все сбережения якобы для сохранности. Общий ущерб превысил 34,5 миллиона рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

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По данным ведомства, 74-летняя женщина получила сообщение о некой задолженности и перешла по прилагаемой ссылке. Затем ей пришло смс о входе в ее аккаунт на портале "Госуслуги" с номерами для связи. Перезвонив по указанным номерам, пенсионерка попала к "специалистам", которые сообщили, будто от ее имени оформляются кредиты.

Мошенники убедили женщину установить мессенджер, где с ней по видеосвязи связался лжесиловик в форме, показавший удостоверение. Он запугал пенсионерку уголовным преследованием и "разъяснил", что все сбережения необходимо поместить в "специальную казначейскую ячейку", предварительно уточнив точную сумму.

"Пенсионерка рассказала звонившему обо всех своих счетах и имеющихся дома сбережениях. После этого, действуя по указанию мошенников, женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам деньги", – говорится в официальном канале ведомства в MAX.

Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Ранее мошенники обокрали 75-летнюю пенсионерку из Нижнего Новгорода. Они представились ей сотрудниками ФСБ и выманили у нее 12,8 миллиона рублей. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.