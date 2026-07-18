Отставной грузинский военный-оппозиционер задержан в США

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала отставного вице-полковника грузинской армии Давида Хоргуашвили, руководителя функционирующего в США «Благотворительного фонда военных ветеранов», который известен тесными контактами с радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания «Имеди», в последние годы, проживая в США, Хоргуашвили активно работал с грузинской диаспорой, организовывая ее против правительства своей родины на акции протеста и информационные кампании.

По данным телекомпании, американские власти подозревают Хоргуашвили в организации нелегальной эмиграции.

«Имеди» отмечает, что отставной вице-полковник курировал коммуникацию между оппозиционно настроенными грузинскими эмигрантами и радикалами на родине.