Во Вьетнаме москвичку едва не убило ударом тока во время съемки видео

Во Вьетнаме москвичка чудом выжила после удара током во время прогулки. Девушка снимала на телефон необычную лягушку, когда почувствовала легкие разряды в корпусе смартфона.

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Как сообщает телеграм-канал "Baza", девушка не придала этому значения и продолжила съемку, однако в какой-то момент случайно коснулась металлической трубы, стоя на влажной траве — после этого тело мгновенно поразил электрический разряд, длившийся около 30 секунд.

На крики о помощи прибежали соседи и персонал отеля, которые оперативно вызвали электрика. Прибывший специалист подтвердил, что на участке действительно была утечка тока. Он также отметил, что пострадавшей невероятно повезло: если бы она коснулась трубы двумя руками, исход был бы летальным.

Отмечается, что сама москвичка не винит в случившемся никого, кроме собственной невнимательности.