Сотни домов ушли под воду в российском регионе

Сотни приусадебных участков в Ирбитском и Горноуральском округах Свердловской области оказались в воде, спасатели на лодках эвакуируют жителей пострадавших во время паводка регионов, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, затяжные летние дожди стали тяжелым испытанием для тысяч уральцев, спасателей и властей.

Журналисты отметили, что в ряде муниципалитетов макрорегиона введен режим ЧС, в десятках — режим повышенной готовности. Работают 8 пунктов временного размещения, жителям оказывают адресную помощь, доставляют продукты, медикаменты и воду.

Напомним, что июнь 2026 года вошел в историю как самый дождливый месяц в Екатеринбурге: в городе выпало 196 мм осадков — это 271% от месячной нормы, что превысило предыдущий рекорд, установленный еще в далеком 1986 году.

В итоге, почва оказалась перенасыщена влагой, а реки и водохранилища — переполнены.

Ситуация, как отмечают эксперты, ухудшилась 29 июня, когда серия мощных ливней обрушилась на регион, запустив механизм катастрофического паводка .

К середине июля ситуация стала критической — в зоне подтопления оказались тысячи приусадебных участков и сотни жилых домов в 65 населенных пунктах двадцати муниципалитетов. Паводок разрушил девять низководных мостов и размыл два участка автомобильных дорог.

На фоне паводка, глава Ирбита Николай Юдин констатировал, что уровень воды в реке Нице достиг рекордных значений, превысив показатели практически всех наводнений, фиксировавшихся в городе за всю историю.