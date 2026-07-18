В Краснодаре спустя два дня нашли ребенка, который ушел из дома и не вернулся

В Краснодаре нашли 13-летнего школьника, который два дня назад ушел из дома и пропал. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МВД.

По данным ведомства, мальчик со светлыми глазами и волосами, ростом 164 см вышел из дома на улице имени Мусоргского М.П. в голубых джинсах и белой футболке.

В посте с информацией об обнаружении ребенка отмечается, что противоправных действий в его отношении не совершалось.

В январе в Казани нашли пропавшего подростка и вернули родителям. Юноша в первой половине дня сам сел в такси и отправился покупать мотоцикл. Он не предупредил родителей об этой поездке. На фоне его исчезновения Telegram-канал 112 написал, что неизвестные похитили ребенка: его якобы увезли на белой иномарке с проспекта Ильгама Шакирова.