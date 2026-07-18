ВСУ нанесли массированный удар по крупному свиноводческому комплексу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 18 июля нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу АПХ «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

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В результате атаки оказались серьезно повреждены производственные корпуса, а также произошло возгорание. Существенный ущерб нанесен инфраструктуре, о погибших и пострадавших животных не сообщается.

Среди сотрудников пострадавших нет, компания принимает все необходимые меры.

Ранее ВСУ атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали и были госпитализированы.