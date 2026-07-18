ФСБ раскрыла детали теракта СБУ против офицера ЧФ

Федеральная служба безопасности России раскрыла детали диверсионно-террористического акта, совершенного украинскими спецслужбами в Крыму в 2024 году.

В ходе расследования выяснилось, что самодельное взрывное устройство, ставшее причиной гибели начальника штаба Азовского военно-морского района Валерия Транковского, было замаскировано под обычный огнетушитель.

«Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника — огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника», — сообщил сотрудник ФСБ.

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По данным спецслужбы, исполнительница самостоятельно оборудовала схрон, из которого впоследствии взрывчатку забрал другой сообщник для проведения акции.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в Севастополе капитан I ранга Валерий Транковский погиб в результате подрыва его автомобиля. Устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено под днищем машины и приведено в действие дистанционно. Российские спецслужбы установили, что непосредственным организатором операции выступал заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Поклад, курировавший подготовку теракта. В настоящий момент задержанная жительница Ялты дает показания, следственные действия по делу продолжаются.