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Мошенники обманули московскую пенсионерку почти на 35 млн руб.

Свободная пресса

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку перевести им все сбережения якобы для сохранности, общий ущерб составил более 34,5 млн руб.

Мошенники обманули московскую пенсионерку почти на 35 млн руб.
© РИА Новости

Всё началось с сообщения о задолженности: женщина перешла по ссылке, а затем получила SMS о входе в аккаунт «Госуслуг» с номерами для связи, передаёт РИА Новости со ссылкой столичную прокуратуру.

Позвонив по ним, пенсионерка попала к лжеспециалистам, которые убедили её, что от её имени оформляют кредиты.

Женщина рассказала звонившему обо всех своих счетах и имеющихся дома сбережениях. После этого, действуя по указанию мошенников, она в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам деньги.

Для закрепления доверия аферисты задействовали видеосвязь: женщине позвонил лжесиловик в форме, показал удостоверение и под предлогом спасения средств от «уголовного преследования» убедил перевести всё в «специальную казначейскую ячейку».

Сейчас обстоятельства хищения контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на сумму более 71 млн руб., используя сложную схему с предлогом замены домофона.