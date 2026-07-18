Мошенники обманули московскую пенсионерку почти на 35 млн руб.

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку перевести им все сбережения якобы для сохранности, общий ущерб составил более 34,5 млн руб.

Всё началось с сообщения о задолженности: женщина перешла по ссылке, а затем получила SMS о входе в аккаунт «Госуслуг» с номерами для связи, передаёт РИА Новости со ссылкой столичную прокуратуру.

Позвонив по ним, пенсионерка попала к лжеспециалистам, которые убедили её, что от её имени оформляют кредиты.

Женщина рассказала звонившему обо всех своих счетах и имеющихся дома сбережениях. После этого, действуя по указанию мошенников, она в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам деньги.

Для закрепления доверия аферисты задействовали видеосвязь: женщине позвонил лжесиловик в форме, показал удостоверение и под предлогом спасения средств от «уголовного преследования» убедил перевести всё в «специальную казначейскую ячейку».

Сейчас обстоятельства хищения контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на сумму более 71 млн руб., используя сложную схему с предлогом замены домофона.