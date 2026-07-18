Москвичей предупредили о лжеполицейских, собирающих биометрию

В Москве активизировалась группа мошенников, которые под видом сотрудников полиции совершают поквартирные обходы. Злоумышленники, облачённые в форму и предъявляющие поддельные служебные удостоверения, требуют от жильцов предъявить паспорта и сдать биометрические данные - якобы в рамках подготовки к предстоящей переписи населения. Информация о подобных случаях активно распространяется в чатах жильцов столичных жилых комплексов, где соседи предупреждают друг друга об опасности.

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Как сообщает МВД, аферисты действуют по отработанной схеме. Они звонят в двери квартир, представляются сотрудниками внутренних дел и под благовидным предлогом проверки подлинности документов просят показать паспорта. Кроме того, они убеждают граждан пройти биометрическую регистрацию с помощью портативного оборудования, которое носят с собой. Внешний вид мошенников, как правило, не вызывает подозрений. Они выглядят презентабельно, используют поддельные бланки с символикой МВД и носят с собой оборудование.

Помимо требования паспортов и биометрии, преступники могут попросить жильцов заполнить анкеты с личными данными, указать сведения о наличии автотранспорта и оружия. В ряде случаев они показывают заранее заготовленные списки жильцов, чтобы создать видимость официального мероприятия. По словам экспертов, полученная таким образом информация в дальнейшем может быть использована для кражи денег с банковских счетов, оформления кредитов или других мошеннических действий.

В связи с участившимися случаями мошенничества МВД России официально опровергло проведение каких-либо поквартирных обходов с целью сбора биометрических данных. В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы со стороны правительства не существуют, а все официальные процедуры, связанные с переписью населения, проводятся исключительно через уполномоченные государственные органы. Граждан призывают ни в коем случае не открывать двери незнакомцам и не предоставлять им свои персональные данные.

При встрече с подозрительными лицами, выдающими себя за полицейских, необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть по телефону 102 или 112. Правоохранители рекомендуют жителям столицы предупредить о новой схеме мошенничества своих пожилых родственников и знакомых, которые чаще всего становятся жертвами подобных афер.