В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" Закревского

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу основателя ЧВК "Паладин" Георгий Закревского по делу об оправдании терроризма.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд избрал Закревскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета) меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

В электронной картотеке Замоскворецкого суда также есть отметка об аресте Закревского.

Обвиняемый ранее заявлял, что ЧВК "Паладин" с конца 2010-х годов занимается охраной объектов в разных странах и в ней работают более 250 человек.