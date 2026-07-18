В Ленобласти женщина устроила стрельбу в парке из травматического оружия

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в стрельбе из травматического оружия. Инцидент произошёл в парке «Оккервиль» в городе Кудрово, где в ходе ссоры женщина нанесла мужчине множественные телесные повреждения и произвела выстрел.

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Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана. На время следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде задержания в порядке статьи 91 УПК РФ.

По версии полиции, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. В какой-то момент женщина применила травматический пистолет, ранив оппонента. В настоящее время устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины подозреваемой ей грозит до десяти лет лишения свободы.