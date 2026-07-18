Бывший замглавы Роскосмоса госпитализирован из СИЗО

Экс-заместитель главы Роскосмоса, арестованный за хищения, попал в больницу.

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Бывший заместитель руководителя госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов госпитализирован в Москве. Он попал в больницу из СИЗО «Матросская тишина», куда был отправлен в конце декабря 2023 года после предъявления обвинения в мошенничестве.

Как стало известно «МК», 64-летний чиновник получил травму в пятницу днем. По предварительной информации, у него подозрение на перелом грудного позвонка. Обстоятельства получения травмы уточняются, Фролова перевели в одну из московских больниц.

Фролова обвиняют в мошенничестве, связанном с госконтрактом на создание барокомплекса для испытаний различных изделий для космической, авиационной и атомной отраслей. Размер предполагаемых хищений составляет около 270 млн рублей.