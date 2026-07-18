Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

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После атаки беспилотников на Московскую область число пострадавших выросло до 37 человек, один из них погиб. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, погибший был доставлен из Электростали, однако спасти его не удалось. В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 получили травмы средней степени тяжести, еще пятеро находятся в удовлетворительном состоянии.

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— В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким, — сказал Воробьев.

Губернатор также сообщил, что в Электростали обломки сбитого беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Возникшее возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировали, дети и сотрудники учреждения не пострадали. На местах продолжают работать экстренные службы.

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