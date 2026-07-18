Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до 37, один человек погиб
После атаки беспилотников на Московскую область число пострадавших выросло до 37 человек, один из них погиб. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, погибший был доставлен из Электростали, однако спасти его не удалось. В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 получили травмы средней степени тяжести, еще пятеро находятся в удовлетворительном состоянии.
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— В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким, — сказал Воробьев.
Губернатор также сообщил, что в Электростали обломки сбитого беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Возникшее возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировали, дети и сотрудники учреждения не пострадали. На местах продолжают работать экстренные службы.
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