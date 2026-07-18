Массовое отравление произошло на базе отдыха в Ставропольском крае. В медучреждения региона и соседних республик обратилось 80 туристов с кишечной инфекцией, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерых заболевших госпитализировали, детей среди них нет. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Речь идет об одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота, недалеко от села Новоселицкого. Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах на турбазе. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена.